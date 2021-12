Pedro Tavares assume vice-presidência do PMDB baiano

O deputado estadual Pedro Tavares assumiu a vice-presidência do PMDB baiano, durante a Convenção Estadual do PMDB realizada nesta quarta-feira, 21, na sede do partido. O atual presidente da legenda na Bahia, Geddel Vieira Lima, permanece à frente da Comissão Executiva.

Além do deputado federal Lúcio Vieira Lima, estiveram presentes deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e outras lideranças políticas.

Também líder do PMDB na Assembleia Legislativa da Bahia, Tavares fez questão de destacar a força da legenda: "Hoje, recebemos lideranças de todas as regiões. Agradeço a confiança dos correligionários"

