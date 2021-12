Pedro Maia é mais votado na lista tríplice

O promotor Pedro Maia foi o mais votado, nesta segunda-feira, 15, na eleição interna do Ministério Público da Bahia e encabeça a lista tríplice que será encaminhada ao governador Rui Costa (PT), a quem caberá escolher o novo procurador-geral de Justiça para o biênio 2016/2018.

Maia recebeu 277 votos, ficando à frente de Ediene Lousada, com 270, e do atual chefe do MP-BA, Márcio Fahel, o terceiro colocado, com 244 votos. Maia e Lousada ocupam cargo na atual gestão do MP.

Os promotores Alexandre Cruz e Millen Castro disputaram a eleição como oposição e tiveram 239 e 192 votos, respectivamente.

Participaram da eleição, que ocorreu das 9 às 17 horas no auditório da sede do MP-BA, em Salvador, 495 dos 545 eleitores do Ministério Público, entre procuradores e promotores de Justiça.

Cada eleitor teve direito de votar em até três candidatos. Houve apenas um voto em branco e dois nulos.

A escolha dos nomes da lista tríplice já era esperada por setores do Ministério Público e confirma que a maioria dos seus integrante aprovam a gestão do procurador-geral, Márcio Fahel.

Embora tenha ficado na última colocação na lista tríplice, Fahel disse que a sua administração saiu vitoriosa. "Somos três componentes de uma mesma administração. O resultado é muito positivo e a certeza de que os promotores e procuradores reconheceram a nossa competência e a sensibilidade".

Indagado se espera a recondução ao cargo pelo governador Rui Costa, Márcio Fahel disse ser uma decisão do governador.

Pedro Maia, que encabeça a lista tríplice, também disse que a escolha do novo procurador-geral é uma prerrogativa legal do governador e que, tem certeza, ele fará da melhor maneira possível.

Maia, que tem 36 anos e chefiava o Centro de Apoio Operacional Criminal (Caocrim), negou que, se eleito, fará uma gestão de continuísmo. "Meu slogan de campanha foi Avançar Ainda Mais. Então, pretendo consolidar o que vem sendo feito nas últimas administrações, e proponho avanços nas mais diversas áreas. Essa expressiva votação mostra que isso foi muito bem aceito".

Pela segunda vez integrando a lista tríplice, a promotora Ediene Lousada torce para que o governador Rui Costa escolha uma mulher para ocupar, pela primeira vez na história do MP-BA, o cargo de procurador-geral de Justiça.

"Se por duas eleições consecutivas os colegas votaram em mim e me colocaram em lista é porque desejam que uma mulher esteja na chefia máxima da instituição", afirmou a promotora, que ocupava a secretaria-geral na gestão de Fahel.

Repeito à autonomia

Presente à votação, a presidente da Associação do Ministério Público da Bahia (Ampeb), Janina Schuenck, disse esperar que o governador Rui Costa respeite o resultado da eleição e nomeie para a chefia do MP o mais votado.

"A Ampeb entende que é uma prerrogativa do governador, mas pensamos que a escolha do mais votado, feita por aqueles que estão na parte finalística da instituição, é um respeito ao Ministério Público e à sua autonomia. A defesa do mais votado é, também, pleito das associações nacionais", afirmou ela.

