Pedetistas apoiam Rui e isolam presidente

Em meio à indefinição quanto ao futuro da aliança do PDT com o governo estadual, os cinco membros da bancada do partido na Assembleia Legislativa (AL-BA) declararam fidelidade a Rui Costa.

Sob a liderança do deputado Marcelo Nilo, presidente da AL-BA, os parlamentares se reuniram na terça-feira, e decidiram que não sairão da base governista - ainda que a decisão da legenda seja pelo rompimento com Rui. "Zero problemas (quanto a ficar sem secretarias). O que não abrimos mão é de continuar na base", afirmou o deputado estadual Paulo Câmara.

O pedetista deu razão à postura do governador de cobrar o rompimento do PDT com o prefeito ACM Neto (DEM), já que ele é hoje o virtual adversário de Rui na eleição pelo governo do Estado em 2018. "Está claro: temos um prefeito que é candidato à reeleição em 2016 e ao governo em 2018", disse. Câmara salientou que a decisão de participar da gestão de Neto, tomada pelo presidente estadual do PDT, deputado federal Félix Jr., não foi submetida ao diretório da legenda. "(A decisão) não foi do partido", completou.



Tensão



O mal estar entre o PDT e o governador teve início na segunda-feira, quando o petista revelou ao jornal A TARDE o descontentamento com a indicação de Andréa Mendonça - irmã de Félix - para a Secretária Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego. No governo do Estado, o partido possui dois secretários: Fernanda Mendonça - prima de Félix - na Agricultura e Nestor Duarte na pasta de Administração Penitenciária e Ressocialização.

Segundo sua assessoria, Andréa está em viagem para resolver problemas pessoais e não retomará a Salvador amanhã. Não foi possível contatá-la. O prefeito ACM Neto (DEM), por meio de mensagem de celular, diz que o nome de Andréa Mendonça para compor seu governo "surgiu do diálogo com o PDT, através do seu presidente estadual, deputado Félix Jr".



Neto optou por não comentar a decisão do governador, mas alfinetou: "Sempre pautei a minha ação política pelo espírito democrático, pelo respeito à autonomia partidária e pela escolha de quadros qualificados".



O deputado Félix Jr. não atendeu às ligações durante todo o dia de ontem. Segundo o secretário de Relações Institucionais do Estado, Josias Gomes, o governador Rui Costa irá a Brasília na terça-feira, 13. Lá, deverá reunir-se com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi para "uma conversa conclusiva".



O secretário reiterou a necessidade de o aliado romper com o a gestão de ACM Neto para manter os cargos no Estado. "Queremos que nos digam em alto e bom som qual a posição aqui na Bahia. Não dá para ser governo no Estado e na prefeitura".



Lupi reuniu-se em novembro do ano passado com o prefeito ACM Neto no Palácio Thomé de Souza. Na saída, enquanto Marcelo Nilo descartava a hipótese do PDT apoiar a reeleição de Neto, Félix Jr. admitia a possibilidade.

adblock ativo