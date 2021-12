"Peça no tabuleiro para atacar o presidente", diz Flávio Bolsonaro sobre prisão de Queiroz

O senador do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro (Patriotas), se pronunciou pela primeira vez após a prisão do seu ex-assessor Fabrício Queiroz, detido na manhã desta quinta-feira, 18, pela Polícia Civil, na cidade de Atibaia, interior de São Paulo. Em publicação no Twitter, ele fez questão de ressaltar sua vida como parlamentar e afirmou que a prisão trata-se de um jogo político "bruto" contra seu pai, o presidente da República Jair Bolsonaro.

Encaro com tranquilidade os acontecimentos de hoje. A verdade prevalecerá! Mais uma peça foi movimentada no tabuleiro para atacar Bolsonaro. Em 16 anos como deputado no Rio nunca houve uma vírgula contra mim.Bastou o Presidente Bolsonaro se eleger para mudar tudo! O jogo é bruto! — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) June 18, 2020

