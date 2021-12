PEC que pede fim do auxílio-moradia encontra resistência no Congresso

Uma mobilização do portal e-cidadania do Senado Federal definida como "Fim do auxílio-moradia para deputados, juízes senadores" incentivou o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) a propor uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para a retirada do benefício, que segundo ele, é destinado à "alta cúpula do serviço público no Brasil".

Na internet, mais de 660 mil pessoas votaram favoravelmente à Proposta que, segundo o senador, encontra resistência entre os parlamentares e membros dos poderes, "do judiciário, do Ministério Público".

"Um levantamento prévio que solicitei da consultoria do Senado dá conta que somente do Tribunal de Contas, Ministério Público e Judiciário, a União gasta R$ 1,6 bilhão com auxílio-moradia. Se somar isso ao que existe nos estados, no Executivo e no Legislativo, eu acho que nós passaremos de R$ 2 bilhões, até R$ 3 bilhões", afirmou Randolfe, que questiona o atual debate do governo sobre corte de privilégios – em referência à Reforma da Previdência.

"Eu acho inadequado falar em acabar com privilégios de um servidor público que se aposenta com 65 anos de idade ao passo que a cúpula do serviço público tem auxílio-moradia de R$ 4,5 mil. É incoerente, você fala em acabar com privilégios dos outros e não quer acabar com o seu", desabafa o parlamentar.

A PEC 41/20017 foi protocolada no último dia 28 de novembro da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado e ainda não possui relator definido, já que "falta algum colega se habilitar", explicou Randolfe, que defende que a sociedade ajude "na pressão" para que a matéria possa andar dentro do Congresso.

O texto da proposta altera o Artigo 39 da Constituição Federal, que passaria a prever que "o membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, bem como o pagamento de auxílio-moradia ou equivalente".

Atualmente, membros dos três poderes possuem o benefício. Para exemplificar, no Legislativo e na Câmara dos Deputados, o auxílio-moradia é pago aos deputados que não ocupam um dos 432 apartamentos funcionais disponíveis. Segundo informações do site da Câmara, o valor atual do auxílio-moradia é R$ 4.253 e pode ser pago nas modalidades "reembolso", feito mediante nota fiscal do hotel ou recibo emitido pelo locador do imóvel ou "em espécie", descontando os 27,5% do Imposto de Renda na Fonte. No Senado, o valor deste auxílio é de R$ 5.500 e também é uma alternativa aos senadores quem não ocupam imóveis funcionais.

A senadora baiana Lídice da Mata, líder do PSB no Senado, disse que o debate sobre o auxílio-moradia é importante, mas que é preciso considerar que na Câmara não há apartamentos funcionais em número suficiente para todos os 513 deputados e que, sem auxílio, teria que ser pensada uma compensação aos que não teriam "a garantia de habitação em Brasília". A senadora avalia que "não está no auxílio-moradia o grande problema da nação", porém, que é "bom esclarecer esta questão. Com isso saindo nas redes sociais, ou em pautas, como se fosse um grande escândalo, eu acho que tem que ser debatido e explicitado o que é isso".

adblock ativo