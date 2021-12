PDT mantém cargo na prefeitura e desagrada governo

Aguardada com a expectativa de que as relações entre o PDT e o governador Rui Costa (PT) fossem, finalmente, apaziguadas, a nota oficial assinada pelo presidente nacional da legenda, Carlos Lupi, e pelo estadual, Félix Mendonça Júnior, surpreendeu e desagradou o governo do Estado. O PDT não atendeu ao critério da exclusividade e continua na gestão do prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM).

O teor da nota, na avaliação do governo, não corresponde a o que vinha sendo negociado há duas semanas pelas três instâncias. Com nova crise instalada, o governador convocou os cinco deputados estaduais do PDT, que seguem a sua orientação, para uma reunião, às 11 horas desta quarta-feira, 21, na governadoria, para tomar posição.

"Achávamos que o PDT tinha entendido o que havíamos colocado, a exclusividade da relação política do PDT com o governo de Rui", reagiu o secretário de Relações Institucionais, Josias Gomes, ao tomar conhecimento da nota de três parágrafos, que foi divulgada na noite de terça, 20, pela Executiva Estadual do partido.

Embora a nota reafirme o "total apoio" da legenda ao governo do petista, sustenta a permanência de Andréa Mendonça - irmã de Félix Mendonça e pivô da crise - na equipe de Neto, no comando da secretaria municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego.

Ex-secretária de Ciência e Tecnologia no governo de Jaques Wagner (PT), Andréa, segundo a nota, continua filiada ao partido e apenas pediu o seu afastamento da Executiva Estadual do PDT.

O teor do último parágrafo também desagradou o governo: "No que diz respeito às eleições municipais de 2016, informamos que as decisões do Diretório Municipal do PDT em Salvador só começarão a ser discutidas a partir de janeiro de 2016".

ACM Neto é virtual candidato à reeleição em 2016 e provável adversário de Rui Costa em 2018. A presença de um aliado no governo do democrata contraria os planos futuros da aliança liderada pelo PT.

"O governo tem um propósito (projeto político) e o que colocamos aos partidos aliados é que venham por inteiro apoiar esse nosso propósito", assinalou o secretário de Relações Institucionais.

Otimismo

Procurado por A TARDE antes de a nota oficial do PDT ser divulgada pela executiva estadual, que convocou à sede do partido todos os seus membros e a bancada de deputados estadual, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi se mostrava otimista de um acordo.

"Acho que (nossa posição) vai apaziguar, porque foi conversado com todos os partidos", disse Lupi, afirmando que o PDT sairia "firme, unido, e forte" desse processo. Ele informou, ainda, que havia conversado com o governador Rui Costa, ontem à tarde.

Mas não foi tão pacífica, como disse Lupi, a reunião da Executiva estadual. A TARDE apurou que a quase totalidade do colegiado se opôs ao teor da nota oficial do partido.

Os cinco deputados estaduais, que apoiam Rui Costa, disseram que ela era desfavorável ao governador. Um dos presentes chegou a afirmar que a nota teria sido redigida pelo prefeito ACM Neto, que depois de perder o PTN para o governo, tinha interesse, agora, em dividir o PDT com vistas à eleição de 2016 e 2018.

O presidente estadual do partido, deputado federal Félix Júnior, disse desconhecer reações contrárias à posição oficial do PDT. "Até onde eu sei, o presidente Lupi conversou com o governador, hoje (terça), e eles se entenderam. O resto é especulação", afirmou o dirigente pedetista.

