PDT decide expulsar ex-secretário de Maceió envolvido com polêmica sobre suástica nazista

O presidente nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT), Carlos Lupi, anunciou, por meio de publicação em suas redes sociais, que o agora ex-secretário de Turismo de Maceió, Ricardo Santa Ritta, será expulso do partido após suas declarações polêmicas em relação à suástica nazista.

“Anunciamos que o secretário de Turismo de Maceió, Ricardo Santa Ritta, será expulso do PDT. A executiva de Alagoas está agora reunida e vai publicar esta decisão.”, escreveu Lupi em sua conta no Twitter, nesta sexta-feira, 18.

Em comunicado assinado pelo presidente da sigla no estado de Alagoas, Jurandir Boia Rocha, a executiva estadual do PDT informou que, após reunião extraordinária para avaliar o posicionamento de Santa Ritta, definiu que vai entrar com a tramitação para expulsar o ex-secretário de Turismo do partido.

“O Partido Democrático Trabalhista é constituído em ideologias culturais completamente diferentes da declaração, de cunho estritamente pessoal, do Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Lazer da Prefeitura de Maceió, Ricardo Santa Ritta. Ressaltamos que, de forma alguma, tais colocações têm ligação com nossos valores”, diz o partido em nota.

De acordo com a publicação, a executiva estadual do partido está de acordo com a exoneração do ex-secretário de suas funções na Prefeitura de Maceió e “entrará com a tramitação necessária para expulsão do referido filiado”.

Polêmica

Após um homem, utilizando uma braçadeira com a suástica nazista, ter sido expulso de um shopping em Caruaru, nesta quarta-feira, 17, Santa Ritta foi às redes sociais questionar a abordagem.

“Hoje descobri que usar qualquer elemento com a ‘suástica’ é crime federal no Brasil. Pensava que a liberdade de expressão permitisse”, postou.

A Prefeitura de Maceió, por meio de sua conta no Twitter, informou, horas depois da publicação, que Santa Ritta seria desligado de suas funções. “A Prefeitura de Maceió comunica o desligamento de Ricardo Santa Ritta do cargo de Secretário do Turismo”, escreveu a prefeitura.

Após a repercussão negativa, Santa Ritta tentou se retratar. “Acredito que nunca me ofendi com opiniões alheias. Mas tenho que entender que há quem se incomode com a minha. Perdão! Desculpa. Apesar de não ter citado ninguém, nem me dirigido a quem quer que seja. Continuem vivos. Sejam felizes!”, escreveu o ex-secretário.

Segundo o artigo 1º da Lei 7.716/89, é crime "fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo"

