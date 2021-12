PDDU e Louos são a prioridade de 2015, diz Neto

O prefeito ACM Neto (DEM) abriu na segunda-feira, 2, os trabalhos na Câmara Municipal de Salvador e apontou a votação do novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) e da Lei de Ordenamento do Uso do Solo (Louos) como prioridade para 2015.

O prefeito leu um discurso longo, com mais de 20 páginas, e fez também um balanço dos dois primeiros anos de mandato. Após o encerramento da sessão, disse em coletiva: "Eu destaco (como prioridade) a questão do plano diretor e da lei de ordenamento e uso do solo".

Para evitar judicializações, o democrata disse que estão sendo feitas audiências públicas e oficinas nos bairros que buscam garantir "a mais ampla participação popular possível".

Neto disse que os dois projetos devem ser encaminhados para a Câmara entre o final deste semestre e o início do próximo. Ele destacou a participação dos vereadores para a elaboração das propostas de PDDU e Louos.

"Com a ampla participação e o cumprimento da lei, não teremos judicialização", apostou o prefeito da capital baiana. Em 2013, o PDDU e a Louos aprovados em 2011, durante a gestão de João Henrique, foram julgados inconstitucionais por não ter havido processo amplo de discussão e participação popular.

Balanço

Sem fazer referência explícita às recentes disputas com petistas pelo adesão do PDT e com a rivalidade ainda mais acirrada após as eleições de 2014, ACM Neto disse que continuará a fazer política com "P" maiúsculo.

"Considero meus adversários políticos apenas adversários. Não inimigos. Ninguém ganha nada alimentando brigas, ódios e rancores", disse o prefeito.

ACM Neto destacou a recuperação das contas públicas, com a adoção de medidas saneadoras, o que resultou sair de um cenário de dívidas de R$ 3,5 bilhões para outro em que fechou 2014 com R$ 1 bilhão em caixa.

"Este ano haverá um volume de investimentos a partir do trabalho da prefeitura que nunca houve até hoje", disse. Em 2014, os investimentos somaram 8% da receita total. Em 2012, eram 2,7%.

adblock ativo