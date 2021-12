PCdoB reage a ameaça de processo

O PCdoB reagiu à notícia de que o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), vai processar dirigentes do partido pela propaganda que associa o democrata ao seu ex-secretário Alexandre Pauperio, acusado pelo Ministério Público da Bahia de participar de desvios de R$ 40 milhões durante a gestão do ex-prefeito João Henrique (2004 a 2012).

Para o DEM, houve crimes contra a honra do prefeito. O PCdoB, por sua vez, disse em nota que, na propaganda em questão - suspensa pela Justiça Eleitoral - "não há uma passagem sequer" que associe Neto às denúncias do MP.

"O DEM faz esse tipo de interpretação apenas porque não quer que o povo saiba que o prefeito manteve por tanto tempo em sua gestão um secretário reincidente em denúncias feitas pelo Ministério Público, e que, quando pediu demissão, recebeu rasgados elogios públicos de ACM Neto", afirma a nota.

Método

Segundo o deputado federal Daniel Almeida, presidente do PCdoB baiano, a reação do prefeito "não é novidade". "É uma demonstração de que os métodos carlistas continuam em vigência na visão do DEM e do ACM, de ser intolerante com a divergência", afirmou Almeida.

A nota do PCdoB ainda "desafia" o prefeito a "liberar" a sua bancada na Câmara para apoiar a criação de uma Comissão Especial de Inquérito para investigar todos os contratos da prefeitura que tiveram o aval de Pauperio na atual administração.

Sobre a suspensão da propaganda, Almeida declarou que "a Justiça erra, às vezes por indução ao erro, má-fé de alguns, ou por falta de interpretação adequada do processo".

Presidente do DEM na Bahia, o deputado federal José Carlos Aleluia afirmou que a nota do PCdoB é "coisa de quem quer mudar de assunto". "Não é ameaça, não. Quem comete o crime tem que estar preparado para responder ao processo, tanto a executiva municipal quanto a estadual", disse.

adblock ativo