PCdoB reage a afirmação de Neto e diz ser parceiro do PT

A respeito de entrevista do prefeito ACM Neto (DEM) à revista Veja, publicada no último final de semana, em que se refere ao PCdoB como sendo “força acessória, apêndice” do PT, a secretaria de comunicação do Partido Comunista do Brasil na Bahia informa que “O PCdoB tem orgulho de ter sido parceiro do PT na construção do maior projeto de transformação social já experimentado no Brasil”.

Em carta enviada à A TARDE, o PCdoB diz que o fato de estar na base do PT nunca impediu a legenda de lançar projetos próprios, e que a aliança tem-se feito por um ideal de um projeto de sociedade que acredita e que está acima de aspirações de poder.

Para desfazer o que o partido define como “lógica irreal” disseminada pelos adversários de que o PCdoB é um “apêndice do PT”, citou a eleição do governador do Maranhão, Flávio Dino, que derrotou em 2014 o clã dos Sarney, à frente daquele estado há 50 anos. “ Uma conquista histórica que se deu sem o apoio do PT”, assinala o PCdoB na carta.

O partido lembra que na Bahia disputou vários municípios com candidatura própria contra candidatos do PT, caso de Vitória da Conquista, Camaçari e Itabuna. Em Salvador, a deputada federal Alice Portugal foi derrotada no primeiro turno por ACM Neto, que obteve 74% dos votos válidos contra 14% dados à comunista.

