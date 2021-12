PCdoB e PSB dão apoio a Leo Prates do DEM

Com três vereadores, PCdoB e PSB anunciaram nesta terça-feira, 27, apoio à candidatura de Leo Prates (DEM) à presidência da Câmara Municipal de Salvador. Os partidos informaram que Prates acatou os 17 pontos reivindicados por eles para a próxima legislatura, entre eles a independência e a autonomia do Legislativo ante o Executivo, e fecharam o acordo.

Para a vereadora Aladilce Souza (PCdoB), apesar de terem ocorrido avanços na atual legislatura, a Câmara ainda é subserviente à prefeitura. “Todas as questões que levantamos são relacionadas à independência e autonomia do Poder Legislativo frente ao Executivo. Não queremos mais a Câmara subserviente ao Executivo”, disse ela.

Além de Aladilce, o recém-eleito Hélio Ferreira (PCdoB) e o líder da oposição, Sílvio Humberto (PSB), também vão apoiar Prates na disputa. Além de Prates, o vereador Hilton Coelho (PSOL) também deve ser candidato. A eleição ocorre no dia 2 de janeiro.

“Nós discutimos com ele (Prates) cerca de 17 pontos que condicionam nosso apoio. Já vínhamos conversando e chegamos a um acordo”, complementou Aladilce. Do lado da oposição, antes de PCdoB e PSB, o PTN já havia anunciado apoio ao democrata. Além disso, o vereador Luiz Carlos Suíca (PT) também decidiu apoiar Prates e deve comandar a Ouvidoria da Casa.

Outros pontos

Além da independência da Câmara, Aladilce contou que outra reivindicação acatada por Prates foi melhorar a relação do Legislativo com a população. “Pedimos também que fosse retomada a Câmara itinerante para que haja maior aproximação com a população”, disse.

Ela diz ainda que os prazos de tramitação dos projetos devem respeitar todo o período de discussão. “Não podemos aprovar qualquer proposta do Executivo sem análise”.

adblock ativo