Pauperio deixa o cargo após acusação de corrupção

Alexandre Tocchetto Pauperio, secretário municipal de Gestão da Prefeitura de Salvador (Semge), apresentou seu pedido de exoneração, em caráter definitivo, ao prefeito ACM Neto nessa quarta-feira, 30.

De acordo com nota da prefeitura, Pauperio agradeceu a todos pelo apoio durante esse período de valioso aprendizado, e, especialmente, ao prefeito pela confiança e oportunidade. Ele informou também que vai se dedicar mais à família e retomar os estudos na área de administração.

Ainda de acordo com a nota, o ex-secretário ressalta que foi uma honra participar da gestão e acredita que teve contribuição importante no período nas funções de gestão de pessoas, orçamento, tecnologia, modernização, compras, patrimônio e previdência, todas sob a responsabilidade da Semge.

Em comunicado, o prefeito ACM Neto agradeceu a dedicação do secretário. "Em dois anos e nove meses conosco, Alexandre fez um excelente trabalho, ajudando a modernizar a Prefeitura. Se hoje temos uma gestão equilibrada e com recursos em caixa para fazer obras e atender aos anseios da população, devemos muito à atuação de Pauperio", afirmou. O prefeito também desejou a Alexandre Pauperio boa sorte em sua nova trajetória.



A reportagem tentou contato com o ex-secretário, mas não obteve sucesso.



Investigação

Paupério figura como suspeito de envolvimento no esquema que desviou R$ 40 milhões da Secretaria Municipal de Educação de Salvador entre 2009 e 2012, alvo de ação do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Ao todo 14 pessoas, incluindo Paupério e o deputado federal João Carlos Bacelar, além da Fundação Escola de Administração (FEA), foram ajuizados pela MP-BA por improbidade administrativa.

Ainda de acordo com o MP-BA, durante o tempo que os contratos vigoraram, foram repassados ao todo R$ 123.711.824,00 à FEA. A ação foi impetrada no dia 9 de setembro e motivada por irregularidades em contratos para terceirização de mão-de-obra na rede de ensino municipal e aquisição de materiais sem licitação.

