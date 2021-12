Paupério, Bacelar e outras 12 pessoas têm bens bloqueados

A Justiça determinou o bloqueio dos bens do ex-secretário municipal Alexandre Paupério e outras 13 pessoas. Eles são investigados em ação de improbidade administrativa.

A decisão foi publicada pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) nesta quarta-feira, 30, no mesmo dia em que Paupério pediu demissão do cargo no governo de ACM Neto.

Além de Paupério, o deputado federal João Carlos Bacelar, que também foi secretário municipal de Neto, também teve o bloqueio de bens solicitado. Eles são acusados de desviar quase R$ 40 milhões entre 2009 e 2012.

De acordo com o Ministério Público Estadual (MP-BA), o desvio envolveu contratos firmados entre a Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esportes e Lazer de Salvador (Secult) e a Fundação Escola de Administração (FEA) da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

