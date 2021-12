Paulo Souto responsabiliza crise por inadimplência no IPTU

O secretário da Fazenda de Salvador, Paulo Souto, responsabilizou a crise econômica brasileira pelo aumento da inadimplência do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e também pela queda de 25% na arrecadação do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis (ITIV), de janeiro a agosto deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado.

O secretário apresentou nesta quarta-feira, 30, o relatório fiscal do segundo quadrimestre de 2015, que apontou uma queda real (descontada a inflação) de 2,68% no total das receitas do Município.

De acordo com Souto, dos contribuintes que não optaram pela cota única e resolveram parcelar o IPTU, 7 mil não haviam pago o tributo em janeiro. Em agosto, o número de inadimplentes foi de 25 mil. "Estamos falando de gente que tem o hábito de pagar", disse o secretário.

Sobre o ITIV, o titular da Fazenda municipal disse que, em meio à crise, "ninguém faz lançamento novo" no mercado imobiliário. "O lançamento de novas unidades está mais ligado a questões macro do que à inexistência do parcelamento do ITIV", afirmou Souto.

Sobre a proposta enviada pelo Executivo à Câmara, para parcelamento do ITIV, o secretário afirmou que a medida era "um estímulo a mais" em um cenário de crise econômica.

Mesmo dizendo que gostaria de evitar a "politização" do assunto, Souto terminou entrando em discussão recente entre o governador Rui Costa e o prefeito de Salvador, ACM Neto. Na última semana, durante a abertura do Encontro Nacional da Indústria da Construção (Enic), Rui afirmou que o setor foi prejudicado com reajustes feitos por Neto no IPTU e a cobrança do ITIV em imóveis ainda na planta.

"Muito tem se comentado sobre aumento de IPTU. A prefeitura não aumentou imposto, não elevou a alíquota do IPTU. A prefeitura fez o que determina o Código Tributário, que diz que a Planta Genérica de Valores deve ser atualizada no começo de cada legislatura", declarou Souto, sem fazer menção direta a Rui.

O balanço apontou ainda uma queda real de 15% na receita tributária, ligada ao recolhimento de impostos, de janeiro a agosto, em relação ao mesmo período em 2014.

O relatório mostrou ainda a manutenção de um percentual baixo de investimento, já observado no primeiro quadrimestre do ano. De R$ 894 milhões previstos para o ano, a prefeitura só conseguiu investir R$ 87 milhões, o que corresponde a 9,8% do valor total. A queda real é de 37%, em relação a 2014.

Como se quisesse justificar os números, Souto fez questão de elencar ações da prefeitura - entre elas a requalificação de espaços urbanos, reforma e construção de unidades de saúde e escolas - orçadas em R$ 448,6 milhões, que não contam como investimento. "São ações que não podem ser contabilizadas como despesas de capital", disse.

Apesar de não vislumbrar "perspectivas" para o país no próximo ano, o secretário afirmou que a prefeitura tem conseguido manter o equilíbrio fiscal. "A prefeitura paga em dia, concedeu reajuste aos servidores em uma só parcela e não paralisou obras. São os pontos principais", declarou Souto.

