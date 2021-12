Paulo Souto assume Fazenda de Salvador em janeiro

O ex-governador da Bahia Paulo Souto (DEM), derrotado na última eleição para o Executivo estadual, assume a Secretaria da Fazenda de Salvador a partir de 1º de janeiro de 2015, em substituição a Mauro Ricardo Costa, que aceitou o convite para ser secretário da Fazenda do Paraná, estado governado pelo tucano Beto Richa.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 3, pelo prefeito ACM Neto. "Um amigo me disse uma vez que o Mauro Ricardo é o Messi. Agora, sai o Messi e entra o Cristiano Ronaldo", disse o gestor, que apresenta na sexta, 5, o desenho da sua reforma administrativa.

Neto elogiou o trabalho de Mauro à frente da pasta e disse que, graças ao ajuste fiscal realizado, Salvador estará no próximo ano "na contramão" do governo federal e estadual.

"Enquanto o governador eleito faz uma reforma para economizar e a presidente tem a atitude correta e louvável de fazer um ajuste, nós vamos ampliar o gasto público, mas com eficiência, gastando com a cidade", afirmou Neto.

O prefeito lembrou que, ao final da administração de João Henrique, a cidade tinha uma dívida de R$ 3,5 bilhões e disse que a prefeitura terá um saldo em caixa de R$ 1 bilhão ao final do ano. "Isso nunca aconteceu na história de Salvador", disse. Segundo dados apresentados, a receita total passou de R$ 3,8 bilhões em 2012 para R$ 5,1 bilhões em 2014, o que representa um aumento de 33,1%.

Ao falar sobre o próximo secretário da Fazenda, o prefeito disse que "não seria fácil ter alguém como o Mauro, com autoridade, blindagem para o trabalho, experiência de gestão pública e autonomia para conduzir a secretaria".

O prefeito contou que terá duas prioridades no próximo ano: melhorar os resultados da educação - o que indica uma provável troca no comando da pasta - e lançar o seu programa habitacional, que ele promete para o começo do ano.

Cooptação

Peça-chave da administração de Neto e criticado por diversos setores - sobretudo empresariais -, Mauro disse que suas medidas desagradaram e causaram a reação de pessoas em uma "zona de conforto". Ele afirmou que houve tentativa de cooptação.

"Geralmente, são três fases depois que eu assumo um cargo. Primeiro, tentam desestabilizar você. Depois, tentam cooptar. 'Já que não consigo tirá-lo, vamos tentar cooptá-lo para o grupo que teve seus interesses contrariados'. Como não é possível, passam para a terceira fase, que é da convivência", listou.

Antes mesmo de assumir a Secretaria da Fazenda paranaense, Mauro já começou a trabalhar para Richa: participou da elaboração de 12 projetos, já enviados à Assembleia Legislativa do estado, para também promover um ajuste fiscal. A transferência de Mauro foi sacramentada na última sexta.

Transição

Neto informou que Souto trabalhará a partir desta quinta, 4, na sede da Sefaz, ao lado de Mauro, em uma fase de transição. "Estou na administração pública há tantos anos que posso colaborar de diversas formas com o meu estado e a minha cidade, e essa é uma forma nova", declarou o ex-governador, sobre a pasta que vai assumir em janeiro.

Souto lembrou que esteve presente na equipe que realizou a transição da prefeitura de João Henrique para Neto. "Quem conheceu como eu conheci a situação que esse município vivia pode dizer que o que se fez foi algo próximo a um milagre", disse.

