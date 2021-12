Paulo Maluf tem mandato de deputado federal cassado

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados declarou a cassação do mandato do deputado Paulo Maluf (PP-SP) na manhã desta quarta-feira, 22. Após uma breve reunião na casa do presidente da casa Rodrigo Maia (DEM-RJ), o corregedor parlamentar da Câmara, Evandro Gussi (PV-SP), comunicou a decisão por unanimidade dos quatro membros da Mesa que estavam presentes.

Além de Maia, participaram do encontro a deputada Mariana Carvalho (PSDB-RO), Dagoberto Nogueira (PDT-MS) e Andre Fufuca (PP-MA).

Gussi disse que o descumprimento de uma decisão judicial seria uma ofensa ao estado de direito, embora, houvesse o entendimento de que a decisão deveria ser levada ao plenário. Ele disse que não cabe recursos para Maluf recorrer à Mesa agora.

