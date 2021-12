Paulo Câmara é eleito presidente da Câmara de Vereadores

Por ampla maioria, o vereador Paulo Câmara (PSDB) foi eleito, na manhã desta quarta-feira, 2, presidente da Câmara Municipal de Salvador. Dos 43 votos possíveis, o parlamentar ficou com 40 e venceu a chapa encabeçada por Hilton Coelho (PSOL), que foi votado uma única vez, sendo que os dois demais sufrágios foram registrados como branco e abstenção.

Com a votação realizada na sede do órgão legislativo, na Praça Tomé de Souza (centro da cidade), a Mesa Diretora da Casa para o biênio 2013/2014 está formada. Além de Câmara, a primeira vice-presidência será ocupada pelo vereador Carlos Muniz (PTN); a segunda vice pelo vereador Isnard Araújo (PR); a terceira vice por Fabíola Mansur (PSB).

A primeira secretaria ficará com o vereador Arnando Lessa (PT); a segundo secretaria com Orlando Palhinha (PP) e a terceira secretaria com a vereadora Kátia Rodrigues (PMN). Responderá pela ouvidoria a vereadora Aladilce Souza (PCdoB), e a corregedoria ficará com o vereador Geraldo Júnior (PTN).

