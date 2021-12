Paulo Câmara defende corte de gastos definido por Neto

O vereador e presidente da Câmara Municipal de Salvador, Paulo Câmara (PSDB), defendeu a decisão do prefeito ACM Neto (DEM), divulgada à imprensa na tarde de quarta, 7, de contingenciar 25% do orçamento da capital baiana. O apoio foi veiculado no Programa Balanço Geral (Record Bahia), na manhã desta terça-feira, 8.

Segundo Paulo Câmara, há uma incompatibilidade entre o orçamento da gestão municipal aprovado para o ano de 2013 e o saldo de dívidas herdado do governo João Henrique (PP), aproximado em R$300 milhões. "O orçamento aprovado era fictício. Agora, o gestor tem que trabalhar com aquilo que tem", defendeu Câmara.

Sobre a incompatibilidade orçamentária, o presidente da Câmara aproveitou para criticar a o governo municipal anterior ao afirmar que Salvador teve "política, não gestão".

O secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, deve detalhar as medidas de contingenciamento nesta terça, 8, segundo a Agência de Comunicação de Salvador(Agecom).

adblock ativo