Pastor Sargento Isidório define protocolo de segurança para campanha na rua

A coordenação da campanha do Pastor Sargento Isidório (Avante), da coligação Cuidar de gente, afirmou que, em relação às ações nas ruas no período eleitoral, foi definido um protocolo de segurança “alinhado às melhores práticas sanitárias”.

De acordo com a assessoria do candidato, a campanha priorizará caravanas e mini-carretas com veículos com um número mínimo e seguro de pessoas, “ todos portando máscaras e álcool em gel 70”.

“Ou seja, nossa campanha não fará caminhadas tampouco comícios ou aglomerações, pois nosso compromisso é com vida e a saúde dos soteropolitanos", disse a assessoria.

Preocupação

Em viagem ao município de Itaberaba, nesta sexta (09), o governador Rui Costa (PT) disse estar preocupado com aglomerações relacionadas a eventos políticos no período eleitoral que podem aumentar os casos de Covid-19.

“Apesar de algumas pessoas acharem que a pandemia já foi embora, isso não é verdade. Em algumas cidades está crescendo o número de contaminados porque, infelizmente, algumas pessoas estão achando que a pandemia acabou. Quero alertar a quem está pedindo voto dos baianos e baianos, candidatos a vereadores e prefeitos para que, por favor, coloquem a saúde pública em primeiro lugar”, disse.

