Pastor Marco Feliciano é mantido como presidente do CDHM

A bancada do PSC decidiu pela manutenção do deputado Pastor Marco Feliciano (SP) no cargo de presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. A decisão foi anunciada pelo vice-presidente nacional da legenda, Everaldo Pereira, após uma reunião na tarde desta terça-feira, 26. Ele afirmou que o deputado é "ficha-limpa" e que não abria mão de Feliciano no cargo. A eleição do parlamentar no início de março vinha provocando uma série de manifestações pelo país nos últimos dias.

Durante a reunião, o próprio deputado, que já tinha afirmado que não renunciaria ao cargo, esteve presente. Antes do encontro, o líder do partido, o deputado André Moura (SE), informou que a legenda tinha interesse em encerrar a polêmica.

"O deputado Marco Feliciano foi eleito por maioria dos membros da comissão. Se ele estivesse condenado pelo Supremo [Tribunal Federal], nem indicado seria. Feliciano é um deputado 'ficha limpa', tendo então todas as prerrogativas de estar na presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias", diz nota oficial lida pelo vice-presidente do partido.

Ainda na nota, o PSC informa que entende que Feliciano não é racista nem homofóbico e que o deputado Feliciano se desculpou das colocações que foram mal feitas. "Qualquer um pode deslizar nas palavras, pode errar".

Na última semana, a Anistia Internacional já tinha se manifestado contra a eleição de Feliciano. O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) tinha cobrado uma solução do caso até esta terça. Na ocasião, o peemedebista tinha afirmado que a situação do deputado era insustentável

Protestos - A eleição de Feliciano pelo PSC para o cargo de presidente do CDHM foi motivo de polêmica durante todo o mês de março. O deputado foi muito criticado por ter emitido afirmações de cunho racista e homofóbico, que geraram manifestações contrárias por deputados e da população do país e protestos até fora do Brasil, como na Alemanha e na França, no último final de semana. A maioria dos protestos foram marcados pelas redes sociais.

Na Câmara, a eleição de Feliciano também não foi bem recebida. Em uma reunião da CDHM, no dia 20 de março, ele conseguiu presidir a sessão que discutiria os direitos humanos dos portadores de transtorno mental por apenas oito minutos. Deputados fizeram vários discursos contra o pastor e manifestantes gritavam palavras de ordem.

Na manhã desta terça-feira, um bate-boca entre líderes partidários da Câmara dos Deputados também teve como motivo a eleição de Feliciano para a comissão. O líder do Psol, Ivan Valente (SP) cobrou do presidente da Casa, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) uma solução para o caso. O líder do PSC interrompeu o assunto e ameaçou cancelar a reunião agendada para esta tarde, que definiu a situação de Feliciano.

