Partidos entram com ação conjunta contra Bolsonaro no Conselho de Ética

O presidente do PT, Rui Falcão, afirmou nesta quarta-feira, 10, que foi aberta uma ação conjunta contra o deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ) no Conselho de Ética da Câmara por quebra de decoro parlamentar. Subscreveram o requerimento o PT, o PSOL, o PCdoB e o PSB.

De acordo com Falcão, uma ação judicial será avaliada, mas o diagnóstico é que traria resultado demorado, já que o deputado conta com a prerrogativa de imunidade parlamentar. "Primeiro a gente quer atacar o principal ponto, que é a quebra de decoro", disse. Ontem, Bolsonaro usou a tribuna da Câmara para afirmar que não estupraria a deputada e ex-ministra Maria do Rosário (PT-RS), porque ela "não merece".

Na entrada de uma etapa do 5º Congresso Nacional do PT, Rui Falcão disse que o assunto foi tratado com a presidente Dilma Rousseff nesta quarta. Segundo ele, não foi discutida a indicação de nomes do PT para ministérios do segundo mandato de Dilma.

