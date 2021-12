Partidos de esquerda adiam apoio a Baleia Rossi na disputa pela presidência da Câmara

Apesar de terem, inicialmente, indicado apoio ao nome de deputado Baleia Rossi (MDB-SP) na disputa pela presidência da Câmara, parlamentares e dirigentes de PT, PSB, PDT e PCdoB adiaram o anúncio oficial de apoio ao emedebista após uma reunião nesta segunda-feira, 28.

As siglas querem que Rossi se se comprometa, uma vez vencido o pleito, a dar espaço à oposição na Casa, não barrar Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) e convocações de ministros do governo Jair Bolsonaro (sem partido), além de pautar projetos de decreto legislativo, capazes de derrubar decretos presidenciais.

No último dia 19, onze siglas anunciaram uma aliança com o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para derrotar Arthur Lira (PP-AL), nome apoiado pelo Palácio do Planalto para comandar a Casa nos próximos dois anos. As bancadas e as direções das legendas, no entanto, seguem sem formalizar apoio ao emedebista.

Os quatro partidos pretendem divulgar uma carta dos compromissos que exigem do emedebista. O texto deve citar a defesa de uma agenda alternativa ao governo Bolsonaro, com defesa de ampla campanha de vacinação e de um programa de renda emergencial.

adblock ativo