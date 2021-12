Partidos aceleram fusão e anúncio pode ser feito em maio

O PTB e o DEM caminham para, até o meio do ano, consolidar fusão, que poderia até mesmo ser anunciada no dia 15 de maio, data de aniversário do PTB, criado em 1945 pelo ex-presidente da República Getúlio Vargas.

Ex-presidente do PTB, o deputado federal Benito Gama diz que uma coisa já está definida: caso a fusão se concretize, o nome e o número (14) do Partido Trabalhista Brasileiro serão mantidos. "Há problemas em alguns estados, mas nada que não seja superado com conversa. Vamos chamar algumas pessoas a Brasília para acertar", afirma Benito.

De acordo com o deputado, o partido seria "independente" e constituiria a quarta força do Congresso. Somados os representantes de ambas as siglas, seriam 49 deputados federais e oito senadores, segundo dados atualizados da Câmara e do Senado.

"O PTB é um partido de centro, concentrado na defesa do legado de Getúlio. O Democratas é liberal", diz Benito, sinalizando uma provável liberdade de atuação para os parlamentares. Interlocutores que têm participado das conversas acreditam que o partido seria "uma espécie de PMDB".

A reportagem não conseguiu falar com o prefeito ACM Neto (DEM), um dos que conduzem as negociações para a provável fusão. Na terça-feira, 17, o democrata viajou a Brasília.

Já o deputado federal José Carlos Aleluia (DEM) reconhece uma "possibilidade real" de fusão e diz que a conversa entre as partes "avançou muito".

Tensão na Bahia

A provável fusão traria problemas para o presidente do PTB na Bahia, Jonival Lucas, prefeito de Sapeaçu. Aliado do governador Rui Costa (PT), Jonival admite a dificuldade em manter o apoio a Rui e conviver com "a maior liderança de oposição ao governo dentro do partido", ou seja, Neto.

"A gente sabe que, no futuro, haverá disputa entre as duas lideranças. Vou decidir quem apoiar quando chegar a véspera da eleição?", questiona. Jonival. O petebista diz aguardar a posição do partido para decidir o rumo que tomará.

adblock ativo