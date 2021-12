Partido Verde aprova candidatura ao Senado pela Bahia em 2022

O Partido Verde anunciou neste sábado, 26, durante convenção estadual, que irá lançar candidatura ao Senado Federal pela Bahia em 2022. A decisão foi aprovada por unanimidade de votos do Diretório Estadual e comemorada pelo presidente da sigla, Ivanilson Gomes.

"As políticas públicas ambientais tem sido alvo de ataques em muitas frentes, e é dever do Partido Verde se posicionar na sociedade”, pontuou.

De acordo com ele, o novo Diretório Estadual do PV integrou ainda mais mulheres, negros, pessoas com deficiência, além de representantes da comunidade LGBTQIA+, e de todo o interior do estado.

O evento contou com a presença do ex-prefeito de Salvador e presidente nacional do DEM, ACM Neto, o ex-ministro do Meio Ambiente e ex deputado federal, Édson Duarte, e a vice-prefeita da cidade, Ana Paula Matos (PDT).

