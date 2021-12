Paródia de 'Faroeste Caboclo' faz sucesso ao contar história de Eike Batista

A trajetória de Eike Batista inspirou uma paródia de "Faroeste Caboclo", música consagrada da banda Legião Urbana. Na versão criada pelo Portal BHaz, o empresário brasileiro substitui João de Santo Cristo.

O canal, mantido por Pedro Guadalupe e João Basílio no YouTube, já fez paródias da mesma música inspiradas na vida do ex-presidente Lula, de Silvio Santos e sobre o escândalo da Petrobras.

A versão sobre Eike resume toda a vida do empresário, desde o nascimento, passando pela descendência alemã, até a prisão por suspeita de envolvimento no esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato. A música também fala da ascensão do empresário.

A paródia de 8 minutos faz sucesso nas redes sociais e já teve mais de 9 milhões de visualizações no Facebook. A canção também é elogiada no YouTube. "Mitou. Aprendi em 8 minutos a história dele. Dez anos que vejo nos noticiários e nunca entendi a trajetória dele", disse um internauta.

