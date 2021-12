Parlamento Feminista da Bahia lança manifesto “Mais Mulheres no Poder”

Organizado pela Comissão dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o Parlamento Feminista da Bahia será sediado, nesta quinta-feira, 5, na Alba, das 9h às 17h. Reunindo parlamentares femininas, prefeitas, vereadoras e mulheres representantes dos movimentos sociais, na ocasião será aprovado pelas mulheres o manifesto "Mais Mulheres no Poder".

O documento defende as cotas de gênero e paridade, e será encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Câmara Federal, Senado, ONU Mulheres e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Com pautas da luta feminista, o manifesto é também pelo fim de todas as formas de violência contra as mulheres e pelo aumento dos investimentos do fundo partidário na formação de quadros femininos, em defesa das cotas eleitorais para candidaturas e cadeiras nas casas legislativas, contra toda forma de preconceito, a favor da liberdade que cada mulher tem de construir sua trajetória.

