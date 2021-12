Parlamentares baianos celebram ação do Facebook que baniu contas falsas

A notícia de que Facebook derrubou nesta quarta-feira, 8, uma rede de fake news e perfis falsos ligada à integrantes do gabinete do presidente de Jair Bolsonaro, seus filhos e aliados, foi celebrada pelo senador Angelo Coronel (PSD) e a deputada federal Lídice da Mata (PSB), presidente e relatora da CPMI das Fake News no Congresso Nacional, respectivamente.

Lídice afirmou que a notícia não chega a causar espanto para quem trabalha na CPMI das Fake News desde o ano passado. “Nossas investigações sempre apontaram para uma rede de desinformação que pode, sim, ter influenciado o pleito eleitoral de 2018 e que continua atuante com fortes suspeitas de amplo apoio da família Bolsonaro”, explicou ela.

Mas destacou que, com a ação, “plataformas se juntam a todos aqueles e aquelas que lutam por liberdade de expressão, mas também por responsabilidade nas redes e pelo combate à desinformação e contra qualquer prática de discursos caluniosos e que espalham o ódio por todo o nosso país.”

Já o senador Angelo Coronel, que além de presidir a CPMI é relator do projeto de combate a fake news, louvou a atitude do Facebook em banir as contas inautênticas. Para ele, “isso prova que o projeto de combate as fake News, aprovado no Senado e tramitando na Câmara, está no caminho certo”.

O senador baiano cobrou agora “a ação do WhatsApp para chegarmos aos autores de disparos em massa que vêm atacando covardemente a honra das pessoas e das nossas instituições. Evidente que preservando a privacidade e a criptografia como consta no PL 2630 que relatei”, concluiu ele.

