Parlamentares acusam DEM e PSDB de boicotar a Bahia

Em reunião com o governador Rui Costa (PT), nesta segunda, 31, parlamentares baianos acusaram o DEM e o PSDB de se movimentarem para impedir a liberação de R$ 1,5 bilhão pelo governo federal junto ao Banco do Brasil e Banco Europeu.

Deputados federais da base e os senadores Otto Alencar, Lídice da Mata e Roberto Muniz manifestaram solidariedade ao governador em virtude do boicote que o governo do Estado estaria sofrendo com relação à liberação desses recursos para obras importantes na Bahia, principalmente recuperação de estradas.

Na avaliação deles, o bloqueio de R$ 1,5 bilhão pelo governo federal junto aos bancos "é fruto de um movimento extremamente grave e mesquinho, liderado pelo DEM e PSDB".

As informações que chegaram para A TARDE não explicam os motivos pelos quais os partidos acusados estariam praticando o boicote, nem de qual maneira estariam influenciando a não-liberação de recursos.

Votação

O governador Rui Costa voltou a defender eleições diretas: "Não tenho dúvidas em defender eleições diretas. É o que a sociedade deseja. É o que o povo quer. Será uma chance histórica para a retomada da credibilidade", afirmou Rui.

A votação da admissibilidade da denúncia contra o presidente Michel Temer, que acontece amanhã na Câmara dos Deputados, também entrou na pauta e ficou acordado que cada partido vai definir seu caminho.

Foi unânime a opinião dos participantes que Temer e Rodrigo Maia são políticos que se igualam na forma como conduzem a política e a gestão do país. Participaram da reunião 21 deputados federais além dos secretários Jaques Wagner, Fernando Torres e Josias Gomes.

adblock ativo