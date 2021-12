Parecer do PDDU será votado na Câmara nesta segunda-feira

O parecer do novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) de Salvador começará a ser votado nesta segunda-feira, 6, no colegiado conjunto formado pelas comissões de Constituição, Justiça e Redação Final; Finanças, Orçamento e Fiscalização; e Planejamento Urbano e Meio Ambiente.

A votação será realizada na Câmara Municipal de Salvador e deve ser concluída na próxima sexta-feira, após os debates entre os vereadores. Caso aprovada a sua admissibilidade, o parecer do relator do projeto, vereador Leo Prates (DEM), deverá ser votado em plenário no próximo dia 15.

Dezessete vereadores integram as três comissões, sendo que quatro deles [Leo Prates, Geraldo Junior (SD), Heber Santana (PSC) e Alfredo Mangueira (PMDB)] terão direito a quatro votos, por fazerem parte de mais de uma comissão.

Debate

A votação ocorre em meio a questionamentos feitos pela líder da oposição na Câmara, vereadora Aladilce Souza (PCdoB). As principais críticas de Aladilce são em relação à falta de participação popular na construção do plano e a não disponibilização do relatório do PDDU para apreciação dos vereadores e da sociedade.

"O PDDU não discute mobilidade, permite a verticalização na orla e prevê a supressão de diversas áreas verdes. Não podemos repetir os erros dos outros processos (dos planos anteriores). Esse PDDU é pior do que os outros no que se refere à agressão à cidade", critica a vereadora. Ela ainda disse que "os vereadores irão votar o PDDU sem ter lido o documento".

Leo Prates, por sua vez, rebateu as afirmações da vereadora e afirmou que o regimento interno da Câmara determina que a publicação de qualquer relatório é feita após a votação, pois, antes da aprovação, o documento ainda não é considerado relatório.

"O processo está sendo transparente, amparado pela legalidade, com orientações do Ministério Público. [A crítica de Aladilce] não tem nenhum respaldo regimental", afirma ele.

O vereador disse também que qualquer vereador que necessite se debruçar por mais tempo sobre o projeto pode pedir vistas, o que dará 72 horas para a avaliação.

Leo Prates também destacou o caráter participativo do PDDU, que teve 132 emendas incorporadas ao projeto, sendo 80 de vereadores e 52 de populares.

Além disso, o vereador ressaltou os ganhos do novo plano, como o reconhecimento, pela primeira vez, dos dois quilombos de Salvador e a criação da primeira Área de Proteção Ambiental (APA) municipal, que será a Pedra do Xangô, que compreende parte de localidades como Cajazeiras X, Fazenda Grande, Boca da Mata e Estrada Velha do Aeroporto.

