Parcialidade de Moro deve motivar anulação de processo, pedem advogados de Lula

Os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva requereram ao TRF4 no último dia 27 a anulação do processo referente ao "triplex do Guarujá". Para a defesa de Lula, a suspensão é necessária "em virtude de diversos atos que mostram que o juiz Sergio Moro perdeu a imparcialidade para julgar Lula."

