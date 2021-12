Parceria entre estado e Ford dá descontos para funcionário

Se o aumento salarial é incerto, o servidor estadual pode por outro lado se beneficiar da parceria que o governo da Bahia fez com as concessionárias de veículos da marca Ford que vão conceder descontos de até R$ 7,5 mil para os funcionários públicos baianos.

A parceria integra o Clube de Desconto do Servidor, da Secretaria da Administração do Estado (Saeb), que acaba de ser celebrada como parte das comemorações pela passagem do Dia do Servidor Público.

A informação foi divulgada pelo governador Rui Costa, nesta segunda-feira, 2, por meio de seu perfil oficial no Facebook. "Eu tenho orgulho da equipe de servidores do Estado da Bahia. Como já disse em outras oportunidades: ninguém faz nada sozinho. A nossa equipe tem mostrado pra que veio. E tem meu total reconhecimento", disse Rui na rede social.

Os abatimentos, em vigor de 3 a 30 de novembro, irão permitir aos servidores adquirirem veículos como Ka, Ecosport, New Fiesta e Focus, entre outros. As condições de pagamento podem ser consultadas em um distribuidor Ford. As ofertas englobam qualquer forma de pagamento, incluindo os veículos que estão com taxa zero de financiamento.







