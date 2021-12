Para senadores, Kassio Marques diz que não é amigo de Bolsonaro

Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), desembargador Kassio Marques, 48 anos, afirmou a senadores nesta terça-feira, 6, que não era amigo pessoal de Bolsonaro, mas que se aproximou do presidente durante conversas para uma indicação para o STJ (Superior Tribunal de Justiça).

"Eu conheço o presidente há quase 12 anos, conheci o presidente ainda como deputado nunca fui amigo do presidente, nunca tive uma aproximação maior", disse o magistrado, escolhido para substituir o decano Celso de Mello no STF.

Na videoconferência, com o objetivo de aproximação dos senadores que vão analisar seu nome para o cargo, Kássio disse ainda que é um “juiz daqueles que respeitam as decisões do Parlamento”

Dez senadores participaram, em algum momento, do encontro virtual: Wellington Fagundes (PL-MT), Jayme Campos (DEM-MT), Zequinha Marinho (PSC-PA), Chico Rodrigues (DEM-RR), Rodrigo Pacheco (DEM-MG), Elmano Férrer (PP-PI), Marcos do Val (Podemos-ES), Confúcio Moura (MDB-RO), Marcelo Castro (MDB-PI) e Maria do Carmo Alves (DEM-SE).

De acordo com o desembargador, sua aproximação com o presidente Bolsonaro se deu quando ele começou a buscar disputar a vaga que será aberta no STJ (Superior Tribunal de Justiça), o que ainda não tem data para ocorrer.

“O que me levou a tentar uma aproximação, como eu tentei com outros? Eu era candidato a uma vaga que ainda virá, do ministro Napoleão Nunes Maia no Superior Tribunal de Justiça. Por essa razão eu busquei aproximação com o presidente, estreitando esse contato, levando um pouco da postura que eu tinha pessoalmente, da minha postura como juiz para o presidente”, disse.

Também nesta terça-feira, em acordo de líderes partidários com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP), foi decidido que a sabatina de Kassio Marques na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado será em 21 de outubro.

A presidente da CCJ do Senado, Simone Tebet (MDB-MS), já tinha informado na última 6ª feira (2.out) que o procedimento só seria realizado depois da saída de do atual ministro da Corte Celso de Mello, prevista para o dia 13 de outubro.

O indicado de Bolsonaro ao STF também procurou reforçar a posição de combate à corrupção. Em tom político, disse que esse é um desejo de todas as autoridades em Brasília.

Kássio integra o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e ganhou o apoio de Bolsonaro com a chancela de caciques de partidos do centrão, representando um aceno à ala garantista do STF e ainda um gesto ao Nordeste.

