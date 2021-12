Para resolver impasse da chapa, comando da Alba é proposto a Lídice

Na reta final para o anúncio de sua chapa, o que deve ocorrer até o final deste mês, o governador Rui Costa (PT) ouviu de aliados uma proposta para solucionar o impasse criado com a senadora e aliada histórica Lídice da Mata (PSB), que pleiteia uma das vaga ao Senado: que ela saia candidata a deputada estadual e ocupe a presidência da Assembleia Legislativa (Alba) – caso Rui seja reeleito, com enormes possibilidades de ser apoiada pelo PT à Prefeitura de Salvador em 2020.

A informação que circula entre políticos da cozinha de Rui é a de que a chapa já está fechada, com João Leão (PP) na vice e o petista Jaques Wagner com o presidente da Alba, Ângelo Coronel, filiado ao PSD do senador Otto Alencar, disputariam as duas vagas ao Senado. Lídice disse para A TARDE que a possibilidade de abrir mão do Senado para ocupar a presidência do Legislativo não passa de especulação e que não desistiu de disputar o Senado (leia adiante).

Fato é que a sugestão não só foi levada ao governador e a Jaques Wagner, há cerca de 12 dias, como também teria agradado a ambos. Se o acordo fosse fechado, a tensão na base seria dirimida. Há quem já esteja até defendendo o discurso de que, pela primeira vez na história do Legislativo baiano, uma mulher ocuparia a presidência, caso Rui vença as eleições.

Lídice recebeu o apoio público do ex-presidente Lula que verbalizou que ela seria merecedora da vaga, como também da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Ambos destacaram a sua trajetória e conduta ilibada. Entre as fontes ouvidas por A TARDE, que preferem o anonimato, o entendimento é o de que entre a figura política de Lídice e de Coronel, a senadora ganha.

Mas, na prática, o capital político do PSD, com mais de 80 prefeituras, aliado à musculatura eleitoral de Otto Alencar no interior do estado, não dão chance à senadora.

Embate

Procurada por A TARDE, a senadora Lídice da Mata disse que espera que o governador procure o PSB e outros aliados nos próximos 15 dias para falar sobre a chapa. "O governador nunca disse isso [que a chapa já está fechada] nem publicamente, nem no particular. Se a chapa está fechada é preciso que o governador comunique".

A senadora disse, ainda, sobre a possibilidade de sua candidatura ao Legislativo estadual, com acordo de comandar a Alba, que nunca foi feita proposta alguma a ela: "Quem está falando isso só está querendo especular. isso é uma coisa que interessa a alguns. O interesse é que eu diga que eu desisti. Mas eu não vou desistir", disse a senadora.

Não é de agora que Rui tem dado pistas sobre a não composição da chapa com o PSB. No inicio do ano, Rui disse que PP e PSD seriam prioridade.

