Para que essa ganância toda para arrecadar dinheiro e gastar mal?

Pela terceira vez concorrendo à prefeitura de Salvador, Rogério Tadeu da Luz (PRTB) é uma das figuras mais bem-humoradas das eleições. Polêmico, Da Luz defende a militarização das escolas municipais e o fim dos cargos comissionados e promete cancelar todas as multas de trânsito aplicadas na capital baiana. Nesta entrevista, fala sobre suas propostas e faz críticas ao prefeito ACM Neto (DEM).

Essa é a sua terceira tentativa de chegar à prefeitura. Nas outras duas, não conseguiu votação expressiva. Qual seu objetivo?

O principal objetivo é que o partido tem projetos, respeita sua ideologia, suas bandeiras, não quer aderir a projetos alheios que pensam diferente ou contrários a nós. O que nos estimula é marcar posição e apresentar projetos.

Quais são esses projetos?

Temos o projeto de mobilidade, que é o aerotrem, que renomearam como monotrilho. Hoje o melhor lugar para implantar é da Calçada a Paripe. Querem colocar o VLT lá, vai manter a qualidade maior, mas vai manter o trilho dividindo a população da praia. Fazendo o monotrilho, dá direito às pessoas de ir e vir da praia. Ele pode ser uma interligação entre o metrô da Paralela e Cajazeiras. Estão até fazendo outra interligação do metrô de Pirajá a Águas Claras, que até foi ideia minha levar o metrô a Águas Claras e fazer uma rodoviária lá.

Quais são as outras bandeiras além do monotrilho?

Temos a questão dos impostos. No IPTU, tiveram casos de pessoas que pagavam R$ 40 mil no ano e passou a R$ 1 milhão. Antigamente estava errado, o imóvel tinha um valor venal, que é o avaliado pela prefeitura, de R$ 50 mil, mas valia R$ 200 mil. Hoje, o valor venal diz que vale R$ 400 mil, mas o imóvel vale R$ 200 mil. A prefeitura vai comprar pelo valor venal? Além disso, a principal bandeira do PRTB é o cancelamento de todas as multas, acabar com essa indústria de multas criada em Salvador por essas máquinas eletrônicas, que fazem multa automaticamente. Já vimos erros acontecendo, como um Monza multado a 368 km/h. Não podemos confiar nesse equipamento. Virou indústria de multa, um sistema de arrecadação.

Mas a prefeitura argumenta que o maior rigor na fiscalização está reduzindo número de mortes e educando os condutores...

Sou a favor de que se a pessoa matar no trânsito, ela tem que ir pra cadeia e ficar 30 anos. Não adianta ficar atrás com bafômetro ver se a pessoa bebeu ou não. Eu acredito na mudança da lei.

Mas isso transcende o poder do prefeito...

Mas não é porque transcende que vou deixar esses equipamentos ficarem multando a torto e a direito, transcendendo o poder da prefeitura, porque acho isso um caso grave de apropriação indébita da prefeitura, na minha opinião. Ninguém está preocupado se vai morrer gente ou não, mas sim em arrecadar, que morra, desde que arrecade. Também sou contra a Zona Azul. Por que eu tenho que pagar aquele papel, que não tem CNPJ, não tem nota fiscal, é um papel que não serve para nada para fazer uma contribuição. Para que essa ganância toda para entrar dinheiro e gastar mal?

Então, na sua opinião, a prefeitura gasta mal o dinheiro arrecadado?

Eu desafio provarem que aquela obra no Rio Vermelho custou R$ 70 milhões para fazer aquelas duas pracinhas e aquelas ruas de bloquete. Desafio a provarem que gastaram R$ 100 milhões na Barra. Para que assessores (com salários) de R$ 17 mil, R$ 18 mil? Para que esses cargos comissionados, de nomeação política? Sou contra e vou cortar todos esses cargos. A administração pública deve ficar a cargo do funcionário público, para valorizá-lo com cargo e carreira. Temos que não arrecadar com essa voracidade, mas fazer um corte, esse sim voraz, de gastos.

Na educação, ainda mantém aquela proposta de militarizar as escolas?

Tenho um projeto de parceria com a Polícia Militar (PM), para fazer como funciona o colégio da PM no Dendezeiros, fazendo com que cada escola tenha pelo menos 10 pessoas ligadas à disciplina, dando aula e disciplinando. Tem escolas dominadas por facções. Quando tiver policial lá, a facção vai sumir. Além disso, vou fazer creches para 100% das crianças. Se eu for prefeito e faltar 1%, vou me sentir a pessoa mais incompetente do universo. Não sei como o prefeito consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir sabendo que ele não gerou quase nada de vagas em creches. Também quero criar uma faculdade municipal, voltada para a construção de jogos eletrônicos, webdesign.

O que propõe para a saúde?

Saúde começa na escola, com boa alimentação. Vamos fazer triagens nas escolas, com médicos e dentistas, um programa preventivo. Agentes de saúde também vão fazer essa triagem nas casas. Todos os bairros têm que ter UPA e PSF funcionando 24h, mas não adianta funcionar só com a luz acesa, tem que ter médico, enfermeiro, fazer exame. Desde 2004 falei que ia construir o hospital municipal. Ele (ACM Neto) falou que ia construir na gestão dele, mas está acabando e o máximo que fez foi um edital para o marido da prima dele ganhar, com a empresa Axxo, mesma da (requalificação da) Lapa.

Como o senhor está vendo essa disputa entre o prefeito ACM Neto e o governador Rui Costa (PT)?

Com felicidade. Enquanto eles estão brigando para trazer obras para Salvador, é importante. Agora, a maioria esmagadora das obras de Salvador é do governo do estado. Do município, são essas obras de R$ 70 milhões que dão para fazer por R$ 5 milhões, que ganha a empresa do marido da prima do prefeito.

Esses elogios ao governador indicam que, num eventual segundo turno entre Neto e um aliado de Rui, o senhor apoiaria o escolhido do petista?

Isso indica que quero ser prefeito e quero continuar contando com o governo do estado.

Dizem que o senhor só se candidata para negociar cargos. O que tem a dizer sobre isso?

Nunca tive cargo, já me ofereceram, mas não aceito. Tive um cargo em 2005 e 2006, no primeiro governo de João Henrique, mas sem 'caneta' não tem gestão plena, para mim não presta. O PRTB é um partido neutro, quem fala isso é porque queria estar no meu lugar, me mede com a régua dele. Se eleito, não vou criar base de apoio. Não vou ter cargo para dar. Vou cortar cargos comissionados, não vou ter moeda de troca. Os 43 serão ligados ao prefeito. Como não tenho saco de maldades para aprovar, como a Louos e o PDDU, não preciso juntar patotinha para dizer sim.

O senhor tem uma postura sempre crítica a todos, mas apoiou Nelson Pelegrino no segundo turno em 2012. Não é contraditório?

Quando assumi o PRTB em 25 de abril de 2012, tive um mês de partido antes das convenções. O partido estava caminhando para apoiar Pelegrino. O presidente nacional me convidou para ser candidato a prefeito, mas expliquei que tinha a situação de apoio a Pelegrino. Então, no segundo turno falei que a opção seria o que a maioria do partido definisse. A maioria definiu e eu segui o enredo, respeitei a escolha.

A nova legislação faculta a participação em debates de candidatos de partidos com menos de nove deputados, caso do PRTB. O senhor vai participar dos debates?

Com certeza. Até porque já tem uma Adin tramitando contra isso. O que prejudica a democracia é tentarem calar a voz daquelas pessoas, partidos, que não se envolveram em tramoias, em corrupção. No Congresso, fizeram uma minirreforma, a raposa fazendo a lei do galinheiro. As raposas só pensaram em se reeleger. Então, diminuíram o tempo de televisão dos partidos que não se envolveram em corrupção e estão querendo tirar do debate. O povo foi para a rua para pedir saúde, educação, ética na política, mas fizeram justamente o contrário.

