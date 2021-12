Para Otto Alencar, Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade ao compartilhar vídeo

Após vídeo compartilhado no WhatsApp pelo presidente Jair Bolsonaro com conteúdo contra Congresso, o senador Otto Alencar (PSD) acredita que os presidentes da Câmara e Senado deverão tomar decisões urgentes para a garantia da democracia e liberdade no país.

Para o congressista, Bolsonaro teria cometido crime de responsabilidade, conforme prevê a Constituição, ao promover a convocação de um ato Congresso.

"Isso está muito claro na Constituição. Eu nunca deixei de ter convicção de que o presidente tem esse espírito ditatorial, de buscar sempre uma reação contra a legislação", disse o senador em entrevista ao jornal O Globo.

Segundo Alencar, a primeira medida que deve ser tomada é convocar o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, que recenetemente fez um pedido à população que fosse para as ruas defender o presidente contra as "chantagens" que os congressistas teriam feito.

"Ele tem de nominar os parlamentares que estão fazendo chantagem. Essa generalização contra o Congresso fragiliza a democracia. O Congresso foi eleito. É a representação da população", afirmou Alencar.

Além de Otto Alencar, outros políticos baianos teceram críticas ao chefe do Palácio da Alvorada.

