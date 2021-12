Para enfraquecer Maia, aliados do Planalto defendem ACM Neto como ministro de Bolsonaro

Integrantes do governo Jair Bolsonaro têm defendido a indicação do presidente do DEM ACM Neto para a chefia de algum ministério na Esplanada como forma de enfraquecer o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), dentro do partido.

Segundo informações da jornalista Bela Megale, em coluna do jornal O Globo, os aliados do presidente acreditam que a entrada do Prefeito de Salvador, que deixa o cargo ao fim desse mês, deixaria a relação do Planalto com o DEM mais amigável já que Maia é o empecilho para a aproximação do governo com a sigla.

Ainda de acordo com a coluna, Neto teria reforçado em reunião com Bolsonaro que seu projeto continua sendo o da disputa ao governo da Bahia em 2022 e que não mudaria seu foco.

