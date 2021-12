Para Dilma, luta de Mandela virou paradigma de justiça

A presidente Dilma Rousseff disse nesta terça-feira, 10, que o combate do líder sul-africano Nelson Mandela se transformou em um paradigma para todos os povos que lutam por justiça. "Expresso minhas condolências pela perda inestimável de Nelson Mandela. Trago o sentimento de profundo pesar do governo e do povo brasileiros e, tenho certeza, de toda a América do Sul, pela morte desse grande líder."

Em discurso durante cerimônia celebrada em homenagem a Mandela no estádio Soccer City, em Johannesburgo, na África do Sul, Dilma afirmou que o líder sul-africano foi "a personalidade maior do século XX".

A presidente disse que ele conduziu com paixão e inteligência um dos mais importantes processos de emancipação do ser humano da história contemporânea: o fim do apartheid na África do Sul. Dilma afirmou que Mandela inspirou a luta no Brasil e na América do Sul.

"Madiba constitui exemplo e referência para todos nós, pela histórica paciência com que suportou o cárcere e o sofrimento, pela lúcida firmeza e determinação que revelou em seu combate vitorioso, pelo profundo compromisso com a justiça e paz e, sobretudo, pela sua superioridade moral e ética. Ele soube fazer da busca da verdade e do perdão os pilares da reconciliação nacional e da construção da nova África do Sul."

