Para Dilma, congresso do PT é 'momento de reflexão'

A presidente Dilma Rousseff deixou Bruxelas no início da tarde desta quinta-feira (horário local), 11, em direção ao Brasil, onde participará em Salvador do Congresso do Partido dos Trabalhadores (PT). A presidente antecipou o seu retorno, deixando a capital belga pouco antes do fim da cúpula União Europeia e Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos.

Dilma confirmou que vai participar do congresso, mesmo que eventualmente chegue atrasada. "Eu não pedi para esperarem, mas eu chegarei - se vocês deixarem", brincou, referindo-se aos jornalistas.

A presidente, porém, não quis comentar quais seriam suas expectativas sobre o encontro do partido, o maior da base de sustentação de seu governo. "Eu acho que o congresso vai ser importante para o PT, um momento de reflexão", limitou-se a afirmar. Questionada sobre por que seria um momento de reflexão, Dilma respondeu apenas: Porque é um momento de reflexão".

O 5º Congresso Nacional do PT ocorre em um momento de crise da legenda e do governo Dilma, que enfrenta baixos índices de popularidade, estagnação econômica e aumento da rejeição à legenda. A presença de Dilma no dia da abertura do evento era dúvida e a possibilidade da ausência da presidente desagradou dirigentes petistas.

No decorrer do congresso, dirigentes farão debates sobre rumos do partido para os próximos anos e votarão questões como critérios para doações de campanhas eleitorais.

