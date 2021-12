Para Dilma, Brasil não existe mais como protagonista no mundo

A ex-presidente Dilma Rousseff afirmou que o Brasil perdeu seu protagonismo no mundo durante o governo Bolsonaro. Segundo ela, durante os governos do PT, o país tinha projeção, inclusive com “reconhecimento explícito” de outros governos. As declarações foram nesta segunda-feira, 21, durante o programa 20 Minutos.

“O Brasil saiu de uma postura protagonista que tinha nas épocas do presidente Lula e da minha, em que nós tínhamos, de fato, um posicionamento em relação à participação e à posição do Brasil. Tínhamos uma posição no acordo do clima, isso até com reconhecimento explícito pelo [então presidente do EUA Barack] Obama e pelo governo francês”, disse.

“O Brasil, nesse âmbito, não existe. Nós não existimos como protagonistas. Não temos uma presença. A gente pode até participar, mas não tem presença relevante. Até para essa última reunião climática, o Brasil sequer foi convidado, o que seria inconcebível seis anos atrás”, continuou.

Dilma disse acreditar que a vitória de Joe Biden nos EUA não necessariamente representa uma mudança de posição do país. Para ela, a esquerda latino-americana está retomando o fôlego. “Isso graças à mobilização popular que temos visto nestes países [latino-americanos], como se o povo tivesse ido às ruas dizer basta”, completou.

