Para concorrer às eleições, Datena tem até a próxima segunda para se desligar de emissora

O apresentador José Luiz Datena tem até a próxima segunda-feira, 29, para se desligar da Band e disputar o pleito municipal de 2020. Pelo calendário eleitoral, a partir de terça-feira, 23, as emissoras de TV e rádio não podem transmitir mais apresentadores que querem concorrer às eleições.

Datena é pré-candidato pelo MDB para concorrer à cadeira do Executivo da cidade de São Paulo. Em razão da pandemia do coronavírus, as eleições podem ser adiadas e, caso isso ocorra, ele terá mais tempo.

Caso seja aprovada a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que adia as eleições de 2020, os demais prazos também serão alterados pelo calendário eleitoral. As informações são da coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

