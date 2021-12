O primeiro ano do governo Jair Bolsonaro foi marcado por polêmicas, rompimentos, reformas e embates. O que esperar da gestão para o ano de 2020? O que representa a relação do Brasil com outros países na política externa? E para 2022, haverá espaço para um terceira via fora da polarização Bolsonaro - Lula? Estas e outras questões estão no Panorama Político, programa da WebTV do Portal A TARDE voltado para o debate do cenário político na Bahia e no Brasil.

No primeiro episódio, disponível abaixo, a diretora de jornalismo do Portal A TARDE, Caroline Góis, recebe o jornalista e colunista do Jornal A TARDE, Levi Vasconcelos, e o cientista político Cláudio André.

Redação Panorama Político: o que esperar do governo Bolsonaro para 2020?

