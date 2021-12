O panelaço voltou. Nesta terça-feira, 5, moradores de diversos bairros de Salvador se manifestaram durante o horário político do Partido dos Trabalhadores (PT), veiculado a partir das 20h30 na televisão.

Por meio das redes sociais, foi possível verificar que as manifestações aconteceram pelo menos nos bairros da Barra, Federação, Vitória, Graça, Ondina, Pituba, Costa Azul, Itaigara, Alphaville e Imbui.

O programa do partido teve duração de 10 minutos e mostrou realizações do PT durante os últimos 12 anos na presidência da República do país. O ex-presidente Lula e o atual presidente do partido Rui Falcão falaram no horário político.

Panelaço na Graça



Da Redação Panelaço volta durante programa de PT na televisão

Panelaço na Pituba





Da Redação Panelaço volta durante programa de PT na televisão

Vídeo do programa:







PT NA TEVÊAssista ao programa do PT que irá ao ar hoje (5), às 20h30, em rede nacional.#TerceirizaçãoNão #NãoàReduçãodaMaioridade #LugardeCriançaéNaEscola #CombateàCorrupção #FimdaImpunidade #VamosàsRuas #PTdoBrasil Posted by Partido dos Trabalhadores on Terça, 5 de maio de 2015

adblock ativo