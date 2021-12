Palácio do Planalto está pronto para posse de Jair Bolsonaro

A poucas horas da entrega da faixa presidencial a Jair Bolsonaro, os ambientes do Palácio do Planalto onde ocorrerão as cerimônias já estão prontos. De acordo com a Agência Nrasil, profissionais da imprensa seguem no local preparando equipamentos auxiliares para garantir o registro de cada minuto da cerimônia. Várias máquinas fotográficas acionadas à distância foram instaladas na parte superior da rampa do Planalto.

O presidente Michel Temer receberá Bolsonaro na porta do salão nobre. Depois do Hino Nacional, Bolsonaro, com a faixa, subirá ao Parlatório para um breve discurso a populares que já estão se concentrando na Praça dos Três Poderes. Em seguida, cumprimenta autoridades estrangeiras que vieram para sua posse no Salão Leste.

Já no comando do Executivo, Jair Bolsonaro empossará seus ministros em frente a um painel verde já montado com a imagem do brasão da República e segue para o Salão Oeste, onde fará a foto oficial com sua equipe, antes de seguir para o Itamaraty.

