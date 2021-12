País perdoará ou renegociará dívida africana, diz Dilma

Convidada especial das comemorações dos 50 anos da União Africana, a presidente Dilma Rousseff disse neste sábado (25) que o governo brasileiro vai perdoar e, em outros casos, reduzir a dívida de um total de 12 países africanos.

"Viemos sistematicamente resolvendo esses problemas (de dívida) para poder ter uma relação agora muito mais efetiva", afirmou Dilma em coletiva concedida a jornalistas. A cifra das dívidas corresponde a US$ 897,7 milhões, que serão perdoados ou renegociados.

A medida beneficia os seguintes países: Costa do Marfim (US$ 9,4 milhões), Gabão (US$ 27 milhões), República da Guiné (US$ 11,7 milhões), Guiné Bissau (US$ 38 milhões), Mauritânia (US$ 49,5 milhões), República Democrática do Congo (US$ 5,8 milhões), República do Congo (US$ 352 milhões), São Tomé e Príncipe (US$ 4,2 milhões), Senegal (US$ 6,5 milhões), Sudão (US$ 43,2 milhões), Tanzânia (US$ 237 milhões) e Zâmbia (U$ 113,4 milhões).

"A gente sempre tem de primeiro negociar. Depois que você negocia quanto da dívida vai perdoar, você envia ao Congresso. São nove países que nós já concluímos. Já negociamos com eles, já foi aprovado pela Fazenda e nós encaminhamos para o Senado. Faltam três, que ainda não se completou a negociação. O sentido dessa negociação é o seguinte: se eu não conseguir estabelecer negociação, não consigo ter relações com eles, tanto do ponto de vista de investimento, de financiar empresas brasileiras nos países africanos, e também relações comerciais que envolvam maior valor agregado", disse Dilma.

adblock ativo