País acompanha jogo político do impeachment nesse domingo

O deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), com bom-humor, caracterizou essa semana a responsabilidade dos parlamentares na sessão desse domingo, que definirá se o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff será remetido para o Senado julgar. Disse não haver desculpa para ausências na sessão deste domingo, 16, nem se o parlamentar morrer.

Mesmo involuntária, essa afirmação é uma paródia do que advogava o escritor Nelson Rodrigues, torcedor fanático do Fluminense, "a morte não exime ninguém dos seus deveres clubísticos". Nem os deputados de participar da sessão histórica do impeachment, já que futebol e política são paixões. Qual político quer ser lembrado como omisso ou fujão nessa hora? Ainda mais em ano eleitoral e num cenário de transformações políticas?

Nelson Rodrigues pode ser lembrado ainda por uma frase que cabe como uma luva na batalha de sandices verbais que "petralhas" e "coxinhas" travam nos últimos meses, em especial nas redes sociais: "os idiotas perderam a modéstia".

Ilegal e legal

A inacreditável maratona de defesa e ataque dos deputados ao impeachment que os brasileiros tiveram que acompanhar nos últimos dias se assemelhou em conteúdo com os programas políticos. Um candidato traça um paraíso no mesmo cenário que seu adversário vê o inferno.

Os que são contra o impedimento de Dilma citam vários artigos, parágrafos incisos da Constituição que "provam" a ilegalidade do processo. O que é "desmentido" com o mesmo entusiasmo e argumentos constitucionais dos que querem apear a presidente da sua cadeira do Palácio do Planalto. Um "brocado" medieval se aplicaria à situação para que a lei, na boca de alguns, não diga o que não quer dizer. "Quando a lei quis falar, falou; quando não quis calou".

Contudo, a lei fala ao gosto e interesses dos dois grupos antagônicos e tudo não passa de uma questão de interpretação. Por isso é sempre bom lembrar que o julgamento é político e, se o governo central não tiver a capacidade de "convencer" (com todas as interpretações que cabe nessa palavra) 172 deputados a votar contra o impedimento, e a oposição obtiver os 342 votos, dois terços dos 513 parlamentares, paciência, perdeu. São as regras do jogo do presidencialismo de coalizão. Vai precisar lutar no Senado.

Resistência

A ideia de eleições gerais, zerando a partida nessa altura do campeonato, seria uma saída até palatável para o governo. Alguns dos seus integrantes admitem conversar sobre o assunto como bem disse o ministro chefe do gabinete da presidente da República, Jaques Wagner, em recente visita feita a Salvador com Dilma. Mas a proposta esbarra numa presidente resistente, que não admite a renúncia e que já disse em discurso ser capaz de suportar pressões, pois foi torturada durante o regime militar. "Isso dependeria da iniciativa dela, que foi votada e venceu as eleições" disse Wagner.

Numa conversa com jornalistas na quarta, Dilma porém não pensa em renúncia. Voltou a garantir que lutará "até o último minuto" por seu mandato e se o impeachment cair, pretende estender às mãos para a oposição para fazer uma "repactuação" nacional visando governar até o final.

Isso parace improvável já que ela não conseguiu esse "pacto" nos 15 meses do seu segundo mandato, inclusive pelo não cumprimento de acordos feitos com partidos e lideranças políticas de sua base de apoio, que agora abandonam seu barco. Dilma faz um governo tão fraco politicamente que desmentiu um ditado famoso: "o poder, mesmo suplicando, coage". Ou seja, é bem difícil negar alguma coisa a quem detém o poder. Mas ela, se perder, mostrará incapacidade de convencer a maior parte dos partidos "amigos".

