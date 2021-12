Pai do ex-senador César Borges falece em Jequié

O empresário e ex-deputado Waldomiro Borges de Souza, 94, pai do ex-senador da Bahia, César Borges (PR), faleceu na manhã deste sábado, 13, na cidade de Jequié, no sudoeste do Estado (a 365 km de Salvador).

Waldomiro tinha problemas cardíacos e faleceu em casa, por volta das 6 horas, no bairro do Centro. De acordo com amigos da família, César Borges passava o final de semana com o pai, quando ocorreu a fatalidade.

Além de César Borges, o empresário deixa mais um filho, Waldomiro Borges de Souza Júnior. O corpo do empresário será sepultado às 17 horas, no Cemitério São João Batista, em Jequié (cidade onde sempre residiu).

História - Filho de João Carlos Borges de Souza e Joana Augusta Oliveira Souza, Waldomiro Borges de Souza nasceu na cidade de Itajuru (distrito de Jequié). Foi casado com Judith Rabello Borges, que faleceu em abril de 2011, aos 86 anos.

O pai de César Borges foi prefeito de Jequié entre 1967 a 1971, e, por duas vezes, atuou como deputado estadual, entre 1975 e 1979 e entre 1979 e 1983.

Como empresário, o ex-deputado destacou-se pela criação da Empresa Brasil de Transportes e da concessionária de veículos Waldomiro Borges & Cia., além da Rádio Jequié Cidade Sol Ltda.

adblock ativo