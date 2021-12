Páginas do PSDB na internet são invadidas

Contas do PSDB nas redes sociais Twitter, Instagram e Facebook foram invadidas por hackers no final da manhã desta segunda-feira, 2. De posse das senhas do partido, os invasores publicaram textos e imagens alusivas ao chamado escândalo do cartel dos trens, que envolve gestões tucanas em São Paulo. Algumas das publicações traziam a assinatura "Anonymous" - referência a uma rede de hackers que promove ataques cibernéticos a governos e empresas em todo o mundo.

O controle das contas já foi recuperado pelo PSDB, que apagou os textos dos invasores. Procurado, o PSDB informou que o assunto está sendo analisado pelo departamento jurídico, que deve divulgar uma nota.

