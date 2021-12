Paes chama de 'erro' junção dos ministérios da Educação e da Cultura

Em cerimônia no Museu do Amanhã, nesta sexta-feira, 13, para o lançamento do Passaporte Cultural Rio, que dará gratuidade e descontos em atrações culturais, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PMDB), fez uma crítica à junção dos ministérios da Educação e da Cultura pelo presidente em exercício. Falando a uma plateia de artistas e produtores culturais, o prefeito chamou a medida de "um erro".

"Tem que ser feita uma mobilização tranquila e serena do setor, que tem força suficiente para fazer as pressões de forma adequada. Era importante ter mantido a pasta da Cultura. Isso é falar o óbvio. Quero reafirmar aqui o nosso compromisso com a cultura", declarou.

Depois da cerimônia, a jornalistas, ele amenizou o discurso. "É importante o esforço para reduzir o número de ministérios. A gente cobra essas coisas e na hora em que reduz não pode ficar criticando."

adblock ativo