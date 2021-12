Otto se queixa de repasses de recursos do Dnit para a Bahia

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) vem repassando parcelas “ínfimas” do orçamento previsto para a Bahia nos últimos anos. O Dnit admite o problema, mas afirma que os empreendimentos na Bahia "começam a sair do papel".

As planilhas de execução de obras do órgão para a Bahia registram em 2011 que, dos R$ 579,689 milhões que deveriam ser aplicados no Estado, apenas R$ 131,166 milhões foram pagos, equivalente a 22%. Em 2012, a situação piorou: dos R$ 944,823 milhões previstos foi liquidado apenas o montante de R$ 119,396 milhões; ou seja, 12%.

Esse ano, a taxa de execução do orçamento desabou: dos R$ 983,122 milhões, do Dnit para a Bahia, só chegou até o momento R$ 3,2 milhões, ou seja 0,3%. A maior dotação nas listas dos três anos citados é o item “"Manutenção de Trechos Rodoviários”". Da recuperação de rodovias, que previa em 2012 a destinação de R$ 266,4 milhões, só foram pagos R$ 32,7 milhões.

Várias obras importantes que entraram na lista do orçamento de 2013 registram pagamento zero até o momento. É o caso da construção do acesso rodoviário ao Porto de Salvador, na BR-324, no valor de R$ 26,4 milhões. Ou ainda a construção do trecho rodoviário nas divisas de Bahia e Piauí e Bahia e Sergipe - na BR-235 -, cujo investimento é de R$ 135 milhões.

Outra obra importante é o anel rodoviário no município de Barreiras – nas rodovias BR-020, BR-135, BR-242, no valor de R$ 37,1 milhões. Das 19 obras contidas no orçamento do DNIT para a Bahia em 2013, apenas duas tiveram a sorte de receber algum dinheiro, mas em volume baixíssimo: o item “"Manutenção de Trechos Rodoviários”" recebeu apenas R$ 2,5 milhões dos R$ 180 milhões previstos, percentual de 1,42%. A outra é a “"Construção de Trecho Rodoviário Caravelas –Entroncamento BR-101 –na BR-418", obra de R$ 7 milhões que só recebeu R$ 679 mil ( 9,68%).

Caminho das pedras - "“É uma vergonha. Vai chegar em 2014 e o carro do governo federal não vai sair da garagem por isso"”, reclama o secretário de Infraestrutura da Bahia, o vice-governador Otto Alencar (PSD). Tudo, segundo ele, causado pela excessiva burocracia provocada pela centralização do poder político em Brasília e a grande quantidade de órgãos de fiscalização.

Otto disse que conversou recentemente com o ex-presidente Lula e o governador Jaques Wagner sobre o assunto e os três concordam que esses atrasos de obra são o grande problema para o desenvolvimento do País. No caso do Dnit, Otto diz que "“o pior é que o dinheiro está lá, e eles sabem o caminho para fazer andar essas obras na Bahia”".

Esse “"caminho”" seria firmar convênios com o Departamento de Estradas e Rodagens da Bahia (Derba) e o Derba executar.

Outro lado - O Dnit diz que "os repasses de recursos estão sendo efetivados normalmente". O órgão, por meio de sua assessoria de imprensa, na sexta-feira, admitiu os atrasos e afirmou que eram decorrentes da greve dos funcionários. Já nesta segunda, 29, informou que já estão sendo concluídas obras importantes como o acesso rodoviário ao Porto de Salvador, que estaria sendo executado via convênio com a Conder e deve ser entregue em setembro.

"Quando todas as licitações estiverem na praça, até o final de 2014, a carteira de projetos para o estado saltará de cerca de R$ 600 milhões para R$ 4,4 bilhões", afirma nota do Dnit.

*colaborou Regina Bochicchio

