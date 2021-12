Otto e Nilo elogiam criação de pasta Hídrica

O senador eleito Otto Alencar (PSD) e o presidente da Assembleia Legislativa Marcelo Nilo (PDT) elogiaram a criação da Secretaria de Infraestrutura Hídrica, descrevendo a situação desoladora que a última seca vem criando no semiárido baiano. "Esse foi o principal apelo feito pelo povo do interior", disse Otto. Ele destacou a importância de o governo trabalhar pela revitalização de nascentes e rios, apontando o sério risco de faltar água no semiárido do estado se isso não for feito de forma sistemática.



Otto se comprometeu a lutra no Senado pela aprovação de políticas para a revitalização do rio São Francisco. Citou que afluentes importantes do Velho Chico já secaram e o fenômeno está ocorrendo também com o rio Paraguaçu, que fornece 50% da água consumida na região metropolitana de Salvador. "Seis dos 12 afluentes do Paraguaçu secaram completamente", disse.



Ebal

Marcelo Nilo contou que, devido à última seca, o governo de Jaques Wagner precisou fazer, em caráter de urgência, várias adutoras em regiões importantes que ameaçavam entrar em colapso pela falta d'água.



Sobre a tramitação do projeto da reforma na Assembleia, disse ter conversado com o líder do governo, deputado Zé Neto (PT), que vai apresentar na sessão de hoje requerimento de urgência urgentíssima para que o projeto possa ser aprovado em no máximo dez dias, permitindo que Rui assuma o governo com as mudanças. Nilo aproveitou, por outro lado, para fazer uma crítica a um dos pontos da reforma, a privatização da Ebal. "Rui foi feliz em não incluir na reforma a extinção da Ebal. São 2.600 servidores lá que não podem perder seus empregos. Precisamos tratar isso com calma", disse. A ideia é privatizar a Ebal com a condição de as lojas da Cesta do Povo permanecerem abertas.

